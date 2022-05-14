В торговом центре "Vironia" в Кохтла-Ярве открылся магазин одежды "Sinsay", в котором приступили к работе 17 человек.
В Кохтла-Ярве появился новый магазин одежды
"Sinsay" входит в польский концерн "LPP" и открыл первый магазин в Ида-Вирумаа в нарвском торговом центре "Astri", осенью планируется открыть магазин и в Йыхви, в торговом центре "Tsentraal".
Магазин "Sinsay" в "Vironia" занимает 1100 квадратных метров и по концепции отличается от магазина в "Astri": вдобавок к одежде и обуви в кохтла-ярвеском магазине можно купить и товары для дома.
Исполнительный руководитель "LPP Estonia" Кайди Каск отметила, что открытие магазинов даст жителям Ида-Вирумаа возможность перед покупкой в интернет-магазине убедиться, что выбранное платье или пиджак хорошо сидят.
В "LPP Group", помимо "Sinsay", входят и такие действующие в Эстонии магазины, как "Reserved", "Cropp", "House" и "Mohito". В ида-вируских магазинах компании работают 50 человек.