В Кохтла-Ярве появился новый магазин одежды

"Sinsay" входит в польский концерн "LPP" и открыл первый магазин в Ида-Вирумаа в нарвском торговом центре "Astri", осенью планируется открыть магазин и в Йыхви, в торговом центре "Tsentraal".

Магазин "Sinsay" в "Vironia" занимает 1100 квадратных метров и по концепции отличается от магазина в "Astri": вдобавок к одежде и обуви в кохтла-ярвеском магазине можно купить и товары для дома.

Исполнительный руководитель "LPP Estonia" Кайди Каск отметила, что открытие магазинов даст жителям Ида-Вирумаа возможность перед покупкой в интернет-магазине убедиться, что выбранное платье или пиджак хорошо сидят.