ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Знак международного значения

Наряду с приведением в порядок зданий бывшей мызы и пограничной вышки Каазик обращал внимание на экспонирование истории этого края. Осенью 2018 года Тынис Каазик вместе с супругой Эхой установили на глинте напоминающий о переселении прибалтийских немцев памятный знак "Umsiedlung", ставший поклоном прибалтийским немцам за их вклад в развитие Эстонии.

Через несколько недель по соседству с ним появится своеобразный памятный знак, посвященный знаменитому перелету Матиаса Руста, имевшему поворотное значение для мировой политики и содействовавшему впоследствии восстановлению независимости Эстонии.

Этот знак не только сохранит историю, но и станет, наверное, одним из магнитов для туристов. Если для большинства памятных знаков важно в первую очередь значение в местном контексте, то о Матиасе Русте и его перелете знают в широком мире. Для того чтобы сфотографироваться рядом с этим памятным знаком, взглянуть с обрыва на море и представить себе, как Руст 35 лет тому назад здесь же проник со стороны Финского залива в воздушное пространство тогдашнего СССР, стоит приехать в Сака.