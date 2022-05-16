Тынис Каазик около пары десятилетий посвятил приведению в порядок мызы Сака, окружающего ее парка и глинта. Оставшаяся после советских пограничников разоренная и заброшенная территория превратилась в одно из интереснейших как для туристов, так и для здешних людей место отдыха в Ида-Вирумаа, куда стоит приехать прогуляться и насладиться природой в любое время года. Однако Сака стал также местом проведения концертов и спектаклей.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Знак международного значения
Наряду с приведением в порядок зданий бывшей мызы и пограничной вышки Каазик обращал внимание на экспонирование истории этого края. Осенью 2018 года Тынис Каазик вместе с супругой Эхой установили на глинте напоминающий о переселении прибалтийских немцев памятный знак "Umsiedlung", ставший поклоном прибалтийским немцам за их вклад в развитие Эстонии.
Через несколько недель по соседству с ним появится своеобразный памятный знак, посвященный знаменитому перелету Матиаса Руста, имевшему поворотное значение для мировой политики и содействовавшему впоследствии восстановлению независимости Эстонии.
Этот знак не только сохранит историю, но и станет, наверное, одним из магнитов для туристов. Если для большинства памятных знаков важно в первую очередь значение в местном контексте, то о Матиасе Русте и его перелете знают в широком мире. Для того чтобы сфотографироваться рядом с этим памятным знаком, взглянуть с обрыва на море и представить себе, как Руст 35 лет тому назад здесь же проник со стороны Финского залива в воздушное пространство тогдашнего СССР, стоит приехать в Сака.
Ведь для туристов важны известные люди и связанные с ними истории, имеющие отношение к тому или другому месту. Связанные с ними новые памятные знаки обычно дают также информацию для споров и разговоров. В этом смысле отметка о перелете Матиаса Руста в Сака - это попадание в десятку.