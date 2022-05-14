Эстонские пограничники подарили своим финским коллегам пограничный столб в Нарве

Как отметил гендиректор Департамента полиции и погранохраны, вручение пограничных знаков традиционно является более высокой наградой для тех, кто внёс значительный вклад в сохранение и развитие эстонской границы, передает "Актуальная камера".

Традиция дарить пограничные знаки началась в 1997 году. На сегодняшний день на границе установлено 87 таких знаков для лиц и организаций.

Пограничный знак, посвящённый Пограничной службе Финляндии на Нарвском променаде, имеет номер 641 и является первым памятным знаком на восточной границе.

"Когда восстанавливали пограничную охрану Эстонии, то большая часть помощи, поддержки, знаний и технической помощи пришла нам со стороны пограничной охраны Финляндии. Поэтому сегодня нам очень важно поблагодарить их. Также очень важна для нас общая работа при охране границы, ведь мы с ними вместе защищаем и охраняем внешние границы Евросоюза и границы НАТО в это непростое время. А для финнов еще важнее быть вместе с Эстонией в то время, когда они решили стать частью НАТО", - сказал генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер.