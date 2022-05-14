КаПо не разрешила американской фирме перевезти своих работников из России в Эстонию

Артем Володин - инженер видеоконференций, один из двадцати российских айтишников, которых первыми решила вывести американская компания RingCentral из России в Эстонию. 21 апреля он прилетел в Таллинн, имея на руках выданное полицией разрешение на работу. На паспортном контроле в аэропорту предъявил туристическую визу, российский паспорт и разрешение. 27 апреля смог подать ходатайство на рабочую визу в Пярнуском миграционном отделении.

"Мне дали бумагу о том, что мой паспорт будет готов 12 мая, забирать надо в Пярну. Я вернулся в Таллинн и спокойно ждал до 12 мая. 6 мая, пока мой паспорт был еще в Пярну, мне пришло два письма от КаПо, я не знаю, что это за организация, но знаю, что КаПо называется. В письмах было сказано, что обе мои визы, туристическая, и уже на тот момент, похоже, выданная рабочая виза, аннулированы 6 мая. И с 6 мая я стал в Эстонии как бы нелегалом", - рассказал в интервью "Актуальной камере" инженер компании RingCentral Артём Володин.

Паспорт в это время находился в миграционной службе, то есть покинуть Эстонию 6 мая, а это была пятница, у Артема возможности не было. Он поехал за паспортом 10 мая и был вызван на беседу, в ходе которой ему сказали, что он нарушил визовый режим и ему полагается годовой запрет на въезд в Шенгенскую зону. Причина отказа в визе - угроза безопасности Эстонии. При этом американская компания, когда началась война, выбрала Эстонию и решила привезти своих сотрудников именно сюда.

"Работодатель решил прекратить деятельность в России и перевез большую часть наших сотрудников, больше 600, в Грузию, а примерно 300 человек должны были релоцироваться в Эстонию. Сейчас в Эстонии нас 20 человек, и всем пришел отказ", - продолжил рассказ Володин.

Министр предпринимательства и технологий Андрес Сутт поддерживает решение своих коллег, несмотря на то, что в подведомственной ему отрасли не хватает специалистов.

"Безопасность - это самое важное, поэтому у нас есть санкции, и в частности, санкции насчет граждан России или Беларуси. Так что с 9 апреля новые визы для граждан этих двух стран не выдаются", - пояснил министр предпринимательства и ИТ Андрес Сутт.