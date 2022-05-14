Число дорожно-транспортных происшествий с электросамокатами, в которых были пострадавшие, увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом.
В этом году в ДТП с электросамокатами погиб один и пострадали 38 человек
Если в прошлом году за тот же период пострадали 20 человек, то в этом году уже 38, также есть и один погибший, передает "Актуальная камера".
Полиция напоминает, что несмотря на кажущуюся безопасность, при использовании электросамоката можно получить серьёзные травмы. Поэтому очень важно оценивать свои силы прежде, чем начинать поездку, также важно носить защитную экипировку, не выезжать на шоссе и ни в коем случае не водить электросамокат в состоянии алкогольного опьянения.
"Мы наблюдаем очень грустную тенденцию: 30% из пострадавших были в состоянии алкогольного опьянения. Чаще всего дорожно-транспортные происшествия с электросамокатами случаются по вечерам, когда люди после посещения баров или клубов едут домой на электросамокатах. Водители получают повреждения, в основном во время падения с электросамоката", - рассказал руководитель Центра надзора за дорожным движением Рагнар Янес.