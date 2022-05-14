В этом году в ДТП с электросамокатами погиб один и пострадали 38 человек

Если в прошлом году за тот же период пострадали 20 человек, то в этом году уже 38, также есть и один погибший, передает "Актуальная камера".

Полиция напоминает, что несмотря на кажущуюся безопасность, при использовании электросамоката можно получить серьёзные травмы. Поэтому очень важно оценивать свои силы прежде, чем начинать поездку, также важно носить защитную экипировку, не выезжать на шоссе и ни в коем случае не водить электросамокат в состоянии алкогольного опьянения.