В 72 800 домах Эстонии есть опасность отравления угарным газом

Эксперт отдела превенции Спасательного департамента Сандра Репп объяснила, почему люди не устанавливают датчик и как исправить ситуацию, пишет "Delfi".

«Часто люди объясняют отсутствие датчика угарного газа тем, что просто еще не успели приобрести устройство или сняли его на время ремонта», – сказала Репп. А некоторые признаются, что не могут позволить себе его по финансовым причинам.

К сожалению, находятся и те, кто отказывается от датчика и никак не обосновывает свое решение. «Однако мы напоминаем, что если раньше датчик угарного газа был обязательным для жилых помещений, в которых есть соединенное с трубой газовое оборудование, то с начала этого года датчик обязательно должен быть и во всех домах, где есть печь, плита, камин или котел, работающие на твердом топливе. Помимо домов, с этого года датчик угарного газа обязателен и для нежилых помещений, в которых есть отопительные системы на твердом топливе», – сказал директор дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла.

Важна сознательность людей

«Мы можем привести огромное количество примеров из жизни, когда датчик угарного газа мог спасти кому-то жизнь», – отметила Репп. Спасательный департамент проверяет наличие и исправность датчика дыма и угарного газа в ходе консультаций на дому. Также наличие датчиков могут проверить трубочисты. «Но, как уже было сказано, самое важное – чтобы люди понимали, что датчик может спасти жизнь, и не воспринимали покупку этого прибора как нудную и сомнительную обязанность».

«Один лишь строгий контроль и порицания приведут к тому, что датчик будет, но после ухода проверяющих его снимут», – подчеркнула Репп. Поэтому важно, чтобы люди действительно осознавали всю важность датчика. Зачастую люди не верят, что с ними может произойти несчастный случай.

Спасательный департамент проводит консультации на дому

В прошлом году Спасательный департамент провел 21 926 консультаций на дому и проанализировал их результаты. Выяснилось, что в прошлом году датчик угарного газа имелся почти в каждом четвертом доме, в котором проходила консультация (24% проконсультированных домов).

Что касается домов с газовым отоплением, датчик угарного газа есть в 53% проконсультированных домов, среди домов с твердым топливом – в 36% проконсультированных домов. Однако следует учитывать, что речь идет о домах, в которых проводились консультации. Это жилые помещения, в которых факторы риска, по данным Спасательного департамента, выше и в которых систематически проходят осмотры и консультации.

Поэтому распространить эти результаты на все дома в Эстонии нельзя, однако представление о масштабе получить все же можно.

В целом со временем люди стали лучше понимать, что и датчик угарного газа, и дымовой датчик необходимы. «Правда, по-прежнему немало тех, кто все еще не осознает и не знает, какие опасности таит в себе угарный газ», – признала Репп. Старые мифы не спешат уходить, но год от года в результате систематической работы сознательность все же растет.