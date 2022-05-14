Таллиннцев беспокоят витающие в воздухе пыль, грязь и неприятный запах

Неудивительно, что люди считают воздух пыльным и загрязненным, особенно на проходящих через город магистралях – например, на Нарвском шоссе или улице Лийвалайа. Весной в связи с теплой погодой улицы весьма пыльные, сообщает"Delfi".

В противовес этому в городе мало зеленых насаждений, и городское планирование не особенно учитывает их значимость. Согласно опросу, приоритет отдается автомобилям, которых в городе слишком много, люди менее важны.

Если в центре города воздух вреден для здоровья из-за выхлопных газов, то, например, в пригородах Нымме, а также в Копли самой большой проблемой является дым и загрязнение воздуха, вызванное отоплением старыми отопительными системами. Многие дома расположены прямо у дороги, что, помимо загрязнения воздуха, еще и создает проблемы с чрезмерным шумом.

Некоторых людей также беспокоит то, что грязь и пыль от сноса старых домов по воздуху распространяются на окружающие строения и припаркованные автомобили.

Особые проблемы у тех, кто живет вблизи промышленных и транспортных предприятий. Жители Пыхья -Таллинна часто ощущают в воздухе запах каких-то химикатов. В Вяо есть известняковый карьер, который загрязняет воздух, а в Мууга под Таллинном стоит «ужасная вонь».

По словам респондентов, недостаточно адекватной информации о загрязняющих воздух мелкодисперсных частицах.