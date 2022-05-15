В субботу, 14 мая, в итальянском Турине состоялся финал песенного конкурса "Евровидение", в котором выступили 25 участников.
Победителем конкурса "Евровидение-2022" стала Украина, Эстония 13-я
Победителем конкурса "Евровидение-2022" стала Украина, Эстония 13-я
По итогам голосования международного жюри и зрителей больше всего баллов набрала украинская группа Kalush Orchestra с песней "Stefania". Международное жюри дало Украине суммарно 192 балла, по итогам зрительского голосования музыканты получили 631 балл.
На втором месте Великобритания, представитель которой Сэм Райдер с песней "Space Man" набрал больше всего баллов профессионального жюри.
Представитель Эстонии Стефан Айрапетян с песней "Hope" занял 13-е место.