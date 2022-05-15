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Победителем конкурса "Евровидение-2022" стала Украина, Эстония 13-я

Erik Kalda
, ajakirjanik
Победителем конкурса "Евровидение-2022" стала Украина, Эстония 13-я
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Kalush Orchestra
Kalush Orchestra Фото: ebu

В субботу, 14 мая, в итальянском Турине состоялся финал песенного конкурса "Евровидение", в котором выступили 25 участников.

По итогам голосования международного жюри и зрителей больше всего баллов набрала украинская группа Kalush Orchestra с песней "Stefania". Международное жюри дало Украине суммарно 192 балла, по итогам зрительского голосования музыканты получили 631 балл.

На втором месте Великобритания, представитель которой Сэм Райдер с песней "Space Man" набрал больше всего баллов профессионального жюри.

Представитель Эстонии Стефан Айрапетян с песней "Hope" занял 13-е место.

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