В этом году в государственном лесу будет высажено почти 24 миллиона растений

RMK вновь начал возобновлять эстонский лес. Лесничии вместе с добровольцами вооружились перчатками, лопатами и саженцами и принялись за благое дело. В субботу дошла очередь и до участка гослеса в Кабернэеме, передает "Актуальная камера".

В субботу добровольцами на 4-х гектарах государственного леса было высажено 7200 саженцев сосны.

Предыдущему лесу было приблизительно 120 лет и его нужно было срубить. Новому поколению сосен предстоит еще не легкий путь, так как за саженцами нужно пристально наблюдать в течение как минимум пяти лет. По закону RMK, за соснами надо ухаживать два раза в год, как минимум, обеспечить деревья светом.

"Два года назад лес срубили и настало время этот же лес возродить. Теперь мы засадили всю делянку новыми ростками, чтобы на ней появился новый сосновый бор. Надеюсь, в конце концов этот лес возродит экосистему и будет полезен людям", - сказал лесничий RMK Андрус Кеввай.

Старый сосновый бор пригодился как сырье во многих областях эстонского и не только рынков.

"Мы получили качественную древесину, также произойдет и с этим лесом, который мы сажали сегодня, но уже через лет 90-100-120 тоже вырастет здоровый, красивый лес", - добавила специалист по коммуникациям RMK Марина Полтавцева.