Начинаются учения Сил обороны Siil: в них примут участие 15 000 военнослужащих

Основной целью Siil-2022 ("Ёж-2022") является проверка боеготовности Сил обороны и способности реагирования на сценарии угроз в международных рамках. Основными подразделениями, которые будут проверены в ходе учений, являются 2-я пехотная бригада и Центр стратегических коммуникаций киберкомандования, пишет "Delfi".

В этом году учения пройдут с 16 мая по 3 июня почти на всей территории Эстонии. Основные маневры подразделений будут проходить в Южной Эстонии, боевые стрельбы - на центральном полигоне Сил обороны и на острове Сааремаа.

Вместе с Sill-2022 в тот же период в Эстонии и в ближайших окрестностях будет проводиться еще несколько учений. Латвия организует учения Namejs, в ходе которых будут проводиться совместные пограничные тренировки и командные процедуры с Силами обороны Эстонии. В рамках учений сил США Defender Europe ("Защитник Европы") на острове Сааремаа будут размещены морские пехотинцы и члены Кайтселийта, а также будут проводиться боевые вылеты в море. Штаб Северной дивизии НАТО организует учения Knight Legion ("Рыцарский легион").