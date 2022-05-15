Количество пересечений грузовиками российско-эстонской границы снова увеличилось

Согласно статистике Департамента полиции и погранохраны, до введения запрета на въезд количество пересечений границы с Россией в первой половине апреля было ожидаемо рекордным: за сутки регистрировалось более 600 пересечений грузовых автомобилей, пишет портал Logistikauudised, добавляя, что во второй половине апреля уровень снизился до 527 пересечений границы в сутки, но с 1 по 11 мая вновь стабилизировался на уровне 555 пересечений границы.