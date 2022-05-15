Количество пересечений восточной границы, временно снизившееся после введения запрета на въезд российских и белорусских грузовиков , снова растет, сообщает Äripäev, уточняя, что среднее ежедневное количество пересечений границы эстонскими грузовиками даже увеличилось.
Количество пересечений грузовиками российско-эстонской границы снова увеличилось
Согласно статистике Департамента полиции и погранохраны, до введения запрета на въезд количество пересечений границы с Россией в первой половине апреля было ожидаемо рекордным: за сутки регистрировалось более 600 пересечений грузовых автомобилей, пишет портал Logistikauudised, добавляя, что во второй половине апреля уровень снизился до 527 пересечений границы в сутки, но с 1 по 11 мая вновь стабилизировался на уровне 555 пересечений границы.
В то же время количество пересечений границы эстонскими грузовиками увеличилось по сравнению с периодом до запрета: если в первой половине апреля на границе с Россией ежедневно регистрировалось 228 пересечений границы грузовиками эстонского происхождения, то с 16 апреля по 11 мая количество пересечений в среднем составляло 238 в день.