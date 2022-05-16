Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг: Украина победит

"Война России в Украине идет не так, как планировала Москва. Им не удалось взять Киев, - заявил Йенс Столтенберг после неформальной встречи министров иностранных дел стран НАТО в Берлине. - Они отступают из Харькова, и их крупное наступление на Донбассе застопорилось".

Столтенберг выступил со своим заявлением вместе с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, которая заявила, что союзники по НАТО готовы продолжать оказывать военную помощь Украине "столько, сколько это необходимо".

"Мы согласны с тем, что мы не будем ослаблять наши усилия на государственном уровне, в частности, в сфере военной помощи, и не будем этого делать до тех пор, пока Украина нуждается в этой помощи для самообороны своей страны", - заявила немецкий министр.