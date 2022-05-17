На озеленение Кохтла-Ярве потратят около ста тысяч евро

В этом году во всех районах Кохтла-Ярве будет высажено 23305 весенних, летних и осенних цветов, посадят и деревья, но точный объем посадок пока не определен. Весенние цветы уже на клумбах, летние появятся в июне. На всю красоту город запланировал 93000 евро.