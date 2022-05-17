В этом году во всех районах Кохтла-Ярве будет высажено 23305 весенних, летних и осенних цветов, посадят и деревья, но точный объем посадок пока не определен. Весенние цветы уже на клумбах, летние появятся в июне. На всю красоту город запланировал 93000 евро.
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На озеленение Кохтла-Ярве потратят около ста тысяч евро
На озеленение Кохтла-Ярве потратят около ста тысяч евро
По словам главного специалиста Кохтла-Ярвеского горуправления по благоустройству Илоны Хейнсалу, в городе будет высажено 23305 весенних, летних и осенних цветов - больше прошлогоднего. Наряду с традиционными петуньями и виолами горожане увидят Lobelia speciosa, Starship Scarlet, Leucanthemum, Luna, Monarda didyma, Lavendula angustifolia, Aromatico Blue и другие; новые сорта летнего цветка Verbena x hybrida, сорт Blue Eyes с пурпурными цветками и сорт Compact White с белыми цветками.
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