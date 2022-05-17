Магистранты Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета изготовили прототип скворечника с датчиками и камерами, желая, чтобы не только ученые, но все любители природы могли наблюдать за жизнью птиц.
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Студенты Вирумааского колледжа хотят запустить умный скворечник в массы
Студенты Вирумааского колледжа хотят запустить умный скворечник в массы
Идеей студентов было пойти дальше распространенных умных кормушек для птиц и создать решение, позволяющее наблюдать за птицами весь период гнездования и понять, как условия окружающей среды влияют на их деятельность.