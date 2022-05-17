Студенты Вирумааского колледжа хотят запустить умный скворечник в массы

Идеей студентов было пойти дальше распространенных умных кормушек для птиц и создать решение, позволяющее наблюдать за птицами весь период гнездования и понять, как условия окружающей среды влияют на их деятельность.

- Умная кормушка и скворечник - разные решения в том смысле, что в скворечнике жизнь птиц видна постоянно. В случае с кормушкой птицы прилетают и улетают, и полная эволюция не видна глазу, - объяснил магистрант специальности "бизнес-инфотехнологии" Вирумааского колледжа Кристьян Пихус.