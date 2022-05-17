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Студенты Вирумааского колледжа хотят запустить умный скворечник в массы

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Студенты Вирумааского колледжа хотят запустить умный скворечник в массы
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Обычный скворечник становится умным, если добавить к нему датчики для фиксации перемещения, измерения внутренней и наружной температуры, относительной влажности воздуха и содержания СО2, а также камеры, передающие фотографии и видео обитателей скворечника.
Обычный скворечник становится умным, если добавить к нему датчики для фиксации перемещения, измерения внутренней и наружной температуры, относительной влажности воздуха и содержания СО2, а также камеры, передающие фотографии и видео обитателей скворечника. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Магистранты Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета изготовили прототип скворечника с датчиками и камерами, желая, чтобы не только ученые, но все любители природы могли наблюдать за жизнью птиц.

Идеей студентов было пойти дальше распространенных умных кормушек для птиц и создать решение, позволяющее наблюдать за птицами весь период гнездования и понять, как условия окружающей среды влияют на их деятельность.

- Умная кормушка и скворечник - разные решения в том смысле, что в скворечнике жизнь птиц видна постоянно. В случае с кормушкой птицы прилетают и улетают, и полная эволюция не видна глазу, - объяснил магистрант специальности "бизнес-инфотехнологии" Вирумааского колледжа Кристьян Пихус.

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