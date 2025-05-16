В Кохтла-Ярве построят завод по обработке древесины

Компания Layerwood Production построит в Кохтла-Ярве современный завод по производству клееной древесины.
Завод стоимостью 29 млн евро планируется открыть во второй половине 2026 года в промышленном парке Кохтла-Ярве. На него уже получено разрешение на строительство.
Из этих средств Layerwood Production вложит 16 млн евро, а остальные 13 млн будет предоставлены из средств Фонда справедливого перехода.
Завод займет территорию площадью 12 000 кв. метров. Он будет выпускать различные виды клееной древесины, используемой в производстве мебели, стройматериалов, товаров для сада и игровых площадок. Производство будет максимально автоматизированным, на заводе будут работать более 60 человек.
Большую часть продукции планируется поставлять на экспорт в другие страны ЕС. Первоначальный объем выпуска продукции составит 54 000 кубометров клееной древесины в год.
Параллельно Layerwood планирует открыть в промышленном парке Кохтла-Ярве еще одно производство, запуск которого запланировал на начало 2030-х годов. На этом производстве будет создано 50 рабочих мест.