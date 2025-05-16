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В Кохтла-Ярве построят завод по обработке древесины

Завод стоимостью 29 млн евро планируется открыть во второй половине 2026 года.
Завод стоимостью 29 млн евро планируется открыть во второй половине 2026 года. Фото: Эскиз

Компания Layerwood Production построит в Кохтла-Ярве современный завод по производству клееной древесины.

Завод стоимостью 29 млн евро планируется открыть во второй половине 2026 года в промышленном парке Кохтла-Ярве. На него уже получено разрешение на строительство.

Из этих средств Layerwood Production вложит 16 млн евро, а остальные 13 млн будет предоставлены из средств Фонда справедливого перехода.

Завод займет территорию площадью 12 000 кв. метров. Он будет выпускать различные виды клееной древесины, используемой в производстве мебели, стройматериалов, товаров для сада и игровых площадок. Производство будет максимально автоматизированным, на заводе будут работать более 60 человек.

Большую часть продукции планируется поставлять на экспорт в другие страны ЕС. Первоначальный объем выпуска продукции составит 54 000 кубометров клееной древесины в год.

Параллельно Layerwood планирует открыть в промышленном парке Кохтла-Ярве еще одно производство, запуск которого запланировал на начало 2030-х годов. На этом производстве будет создано 50 рабочих мест.

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