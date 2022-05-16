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Бывший директор Нарвского музея возглавил дорожный музей

Северное побережье
Бывший директор Нарвского музея возглавил дорожный музей
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Иво Пости.
Иво Пости. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Иво Пости, руководивший до весны 2021 года Нарвским музеем, возглавил Эстонский дорожный музей в Варбузе (Пылвамаа), находящийся в ведении Департамента транспорта.

Уроженец Пылвамаа Пости, выступающий также в качестве вокалиста-контратенора, пришел в Нарвский музей на должность научного руководителя летом 2015 года, и в начале 2018 года был назначен директором музея. После ухода с этой должности он менее года руководил объединением музеев Сетомаа.

Руководитель службы связей с общественностью Департамента транспорта Кая Сепп сказала, что на конкурсе на должность директора музея выбор пал на Иво Пости благодаря совпадению концепций развития и его опыту руководства несколькими музеями.

- Симпатию вызвало видение дорожного музея как музея неоднократного посещения для всей семьи, где есть чем заняться как летом, так и зимой, - сказала Сепп.

В фондах дорожного музея, занимающего площадь около десяти гектаров, находится более 43000 предметов, в том числе крупнейшая в Восточной Европе коллекция грейдеров, и это один из самых популярных тематических парков в южной Эстонии.

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