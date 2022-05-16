Бывший директор Нарвского музея возглавил дорожный музей

Уроженец Пылвамаа Пости, выступающий также в качестве вокалиста-контратенора, пришел в Нарвский музей на должность научного руководителя летом 2015 года, и в начале 2018 года был назначен директором музея. После ухода с этой должности он менее года руководил объединением музеев Сетомаа.

Руководитель службы связей с общественностью Департамента транспорта Кая Сепп сказала, что на конкурсе на должность директора музея выбор пал на Иво Пости благодаря совпадению концепций развития и его опыту руководства несколькими музеями.

- Симпатию вызвало видение дорожного музея как музея неоднократного посещения для всей семьи, где есть чем заняться как летом, так и зимой, - сказала Сепп.