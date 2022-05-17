Огромная груда цветов у моих ног начала вянуть и издавать запах тления, совсем не подходящий для весны. Эти копны гвоздик и свежепринесенными не были мне по душе. Я по натуре скептик, к тому же у меня аллергия на показуху.
Вирве Осила: Монолог Алеши
Я ведь знаю, что большинство приносивших цветы не были почитающими память или скорбящими. Дух протеста - вот что подталкивало к этому многих: ах так, митинги не разрешили, ну так понесем охапками красные гвоздики.
Я помню время, когда стоял еще в центре города. Обстановка с каждым годом успокаивалась, цветы приносили в разумных количествах и речи были сдержанными. Однако после того как Эстония стряхнула с себя цепи СССР, это так называемое празднование Дня Победы становилось все более шумным и активным.
В центре столицы эстонского государства кричали "Россия! Россия!", играли на гармошке, пускались в пляс, выпивали и буянили, будто на ярмарочной площади. Даже моя бронзовая голова понимала, что ведь я не был каким-то освободителем или солдатом мира. С самолетов моих боевых соратников сбрасывали бомбы на Эстонию, наши сапоги прошлись по маленькому государству, оставив после себя кровавый след.
Когда я занял место на Военном кладбище, то при попустительстве со стороны Кремля в столице устроили такой бунт, какого в мирное время и ждать не думали. Крушили и грабили так, что держись! Не выражали свое мнение, а демонстрировали безумную жажду разрушения.
Однако после 24 февраля мир изменился. Я, конечно, родом из времен СССР, но ведь Российская Федерация является его прямой преемницей, и, таким образом, приходится признать, что это государство не выносит долгого мирного периода: кремлевским богатырям спокойная жизнь наскучила, а поскольку никто на них не нападал, то пришлось придумать нападающих, чтобы можно было самим побряцать оружием.
Я стою здесь и думаю: почему же мы считаем себя победителем? Советский Союз и Иосиф не смогли бы победить фрицев, если бы на помощь не пришли другие державы. А когда мы дошли до Берлина, то воевали рядом с украинцами, пока фашисты не сдались и не капитулировали. Тогда мы все вместе радовались, что справились с нацистами.
Шли годы, и в наших головах все сильнее укоренялось мнение, будто воевали и победили только русские, а восемь лет назад и вовсе обнаружили, что наши кровные братья украинцы - это новые нацисты, и опять начали седлать боевых коней и готовиться к войне. Мол, сначала отхватим от соседнего государства несколько кусков, а потом и полностью его захватим. В результате после долгой "подготовки" день рождения Эстонской Республики стал днем начала новой войны.
Даже я склонен считать, что нынешним российским государством правят полоумные. Всемогущий Владимир завел самого себя и всю страну в тупик, откуда двигаться дальше уже некуда, но и пути назад нет.
"Пожалуйста, сделайте эту маленькую страну свободной от красных монументов!"
Вирве Осила, записавшая монолог
Со своего военного времени помню, что жизнь солдата, по мнению военачальников, не стоила ни копейки: нас все подвозили и подвозили, и мы атаковали массой, а не стратегией. Шагали по трупам как своих, так и противника. Никто нас не считал, к нам относились как к пушечному мясу. По такому же методу действуют в нынешней братоубийственной войне.
Украинцы защищают свой дом и по возможности каждую человеческую жизнь. А, так сказать, наши не особо озабочиваются: мы не заботимся о животе, здоровье и морали живых солдат, не собираем погибших и не отмечаем места захоронения. Нападаем массой и убиваем массово, а своих убитых считаем естественной потерей.
Но на каждой войне не только убивают: война - это разбойничий набег с целью разрушения, грабежа и насилия… Мне довелось как-то услышать разговор биологов о том, что в мире есть якобы такие насекомые, у которых половое влечение самцов настолько велико, что они тайком подкрадываются к самкам и своими челюстями силком удерживают их во время всего акта и еще долгое время после него.
Похоже, с российской армией дело обстоит так, что как только прозвучит военная труба, тут же возникает рефлекторная потребность в разрушении, грабеже и прочем насилии.
За 80 лет что-то ведь должно было измениться как в армии, так и в морали, но так как между Сталиным и Путиным большого различия нет, то на лучшее надеяться не приходится. Запад, которого Кремль ненавидел, презирал и боялся, за десятилетия продвинулся в развитии, а они стоят все там же, несмотря на то, что наука и техника вроде бы могли раскрыть им глаза и расширить мышление. Те, у кого глаза раскрывались и мышление становилось шире, попадали в тюрьму или бежали из страны. Когда Путин командует "смотреть налево", то смотрящие направо тут же становятся врагами.
Могут, конечно, сказать: что там может знать бронзовая голова вроде меня? Однако я кое-что слышу, вижу и соображаю. У меня здесь, у моря, хватает свежего воздуха, да и со временем появились какие-то убеждения. Но кое-что все же остается непонятным и мне. Если один из кремлевских "кроликов" заверил, что россияне ни в коем случае не применят ядерное оружие, ведь в ядерной войне победителя не будет, а будут только проигравшие, то я считаю, что и в безъядерной войне особых победителей не будет. Вероятно, Украина при поддержке всего мыслящего мира справится с Россией, однако потери обеих сторон окажутся невосполнимыми. Если учесть к тому же, что Россия полностью низвела до нуля свой прежний, нынешний и будущий авторитет, то… Каждый может додумать сам.
Другая вещь, которая остается для меня загадкой, - это почему мне снова и снова несут цветы? Почему в Эстонии вообще сохраняют военных идолов? Особенно в то время, когда мои потомки сеют посреди Европы смерть и разрушения. Даже мне стыдно!
Когда-то гвоздики были в Америке цветами Дня матери: красные дарили живущим мамам, а белыми благодарили и чтили память умерших матерей. Теперь "благодаря" мне и моим "почитателям" гвоздики превратились для эстонцев и других народов в чуть ли не опальные цветы. А жаль, ведь это красивый цветок.
Мое пожелание всем эстонцам, настроенным проэстонски и уважающим демократию людям: пожалуйста, сделайте это маленькое красивое государство свободным от красных монументов! Пусть умершие покоятся на кладбище - там можно зажигать в их память свечи, приносить разумное количество цветов и выражать почтение. А памятники пусть свезут на территорию исторического музея - пусть они стоят там как предостережение всем нам.