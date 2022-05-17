Вирве Осила: Монолог Алеши

Украинцы защищают свой дом и по возможности каждую человеческую жизнь. А, так сказать, наши не особо озабочиваются: мы не заботимся о животе, здоровье и морали живых солдат, не собираем погибших и не отмечаем места захоронения. Нападаем массой и убиваем массово, а своих убитых считаем естественной потерей.

Но на каждой войне не только убивают: война - это разбойничий набег с целью разрушения, грабежа и насилия… Мне довелось как-то услышать разговор биологов о том, что в мире есть якобы такие насекомые, у которых половое влечение самцов настолько велико, что они тайком подкрадываются к самкам и своими челюстями силком удерживают их во время всего акта и еще долгое время после него.

Похоже, с российской армией дело обстоит так, что как только прозвучит военная труба, тут же возникает рефлекторная потребность в разрушении, грабеже и прочем насилии.

За 80 лет что-то ведь должно было измениться как в армии, так и в морали, но так как между Сталиным и Путиным большого различия нет, то на лучшее надеяться не приходится. Запад, которого Кремль ненавидел, презирал и боялся, за десятилетия продвинулся в развитии, а они стоят все там же, несмотря на то, что наука и техника вроде бы могли раскрыть им глаза и расширить мышление. Те, у кого глаза раскрывались и мышление становилось шире, попадали в тюрьму или бежали из страны. Когда Путин командует "смотреть налево", то смотрящие направо тут же становятся врагами.

Могут, конечно, сказать: что там может знать бронзовая голова вроде меня? Однако я кое-что слышу, вижу и соображаю. У меня здесь, у моря, хватает свежего воздуха, да и со временем появились какие-то убеждения. Но кое-что все же остается непонятным и мне. Если один из кремлевских "кроликов" заверил, что россияне ни в коем случае не применят ядерное оружие, ведь в ядерной войне победителя не будет, а будут только проигравшие, то я считаю, что и в безъядерной войне особых победителей не будет. Вероятно, Украина при поддержке всего мыслящего мира справится с Россией, однако потери обеих сторон окажутся невосполнимыми. Если учесть к тому же, что Россия полностью низвела до нуля свой прежний, нынешний и будущий авторитет, то… Каждый может додумать сам.

Другая вещь, которая остается для меня загадкой, - это почему мне снова и снова несут цветы? Почему в Эстонии вообще сохраняют военных идолов? Особенно в то время, когда мои потомки сеют посреди Европы смерть и разрушения. Даже мне стыдно!

Когда-то гвоздики были в Америке цветами Дня матери: красные дарили живущим мамам, а белыми благодарили и чтили память умерших матерей. Теперь "благодаря" мне и моим "почитателям" гвоздики превратились для эстонцев и других народов в чуть ли не опальные цветы. А жаль, ведь это красивый цветок.