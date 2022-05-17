Нападающий из Ида-Вирумаа лишил "Нарва-Транс" последнего шанса на евросерию

В полуфинале кубковой серии на стадионе "Fama" в Нарве счет 0:0 сохранялся на табло до 79-й минуты, когда Волков первым успел к отданному с фланга к воротам мячу и головой переправил его в ворота. Волков, который и раньше забивал решающие голы в важных матчах после выхода на замену, на этот раз забил всего через 11 минут после того, как заменил основного нападающего "Калью" в этом сезоне Алекса Маттиаса Тамма, когда тот травмировался.

Фланговый защитник "Транса" Мартин Кяос сказал после матча порталу "Soccernet", что этот гол был забит из явного офсайда. "К сожалению, один человек на линии решил исход игры", - сказал он о боковом судье, который не зафиксировал офсайд.

Сам "Транс" в полуфинале не сумел создать опасных голевых ситуаций. Нарвская команда уже на 19-й минуте осталась на поле вдесятером, когда судья показал красную карточку украинскому легионеру Александру Кожевникову. Через 16 минут силы уравнялись, потому что такая же участь постигла игрока "Калью" Германа Шлейна.

Поражение в полуфинале кубковой серии было уже седьмым поражением подряд для "Транса" в официальных играх. В шести последних матчах команда не забила ни одного гола.