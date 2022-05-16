Elron: вечернего поезда до Нарвы не будет

"Еще пару недель назад пассажиров было меньше, чем в 2019 году, но теперь точно больше. Конечно, восстановление не везде равномерное, где-то быстрее, где-то медленнее", – сказал директор по развитию и продажам Elron Ронни Конго.

В прошлом году на маршруте Таллинн-Нарва передвигались 463 тысяч пассажиров, в то время как по маршруту Таллинн-Тарту поездах Elron ежегодно передвигается свыше миллиона пассажиров.

То, что между Таллинном и Тарту пассажиров более, чем в 2 раза больше, объяснит и довольно прохладное отношение транспортной фирме к Нарвскому направлению. «Несколько лет назад самый ранний поезд отправился в Таллинн из Нарвы вместо Раквере, но интерес пассажиров был небольшой,» сказал Ронни Конго. Он считает, что люди не желают начинать дорогу на работу в 5 утра и нецелесообразно ездить ежедневно на работу в Таллинн из Нарвы, Йыхви или Кивиыли. Также, по его словам, отсутствует потребность в поезде, который отправлялся бы из Таллинна около 9 вечера.

Сейч"К сожалению, месяц назад один поезд попал в аварию и надолго выбыл из строя. Это влияет на более длинные маршруты - на Тарту, Нарву, Вильянди, особенно в час пик по пятницам и воскресеньям. Мы не можем пустить больше поездов, хотя знаем, что в это время поезда перегружены", – констатировал Конго.