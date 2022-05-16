Крупные учения "Siil" ("Ёж") проводятся нынче главным образом в южной Эстонии, но часть их пройдет также в Вирумаа.
На учения Сил обороны Эстонии "Ёж" вызвали более 500 резервистов Вируского пехотного батальона
Вируский пехотный батальон приступил в понедельник к формированию подразделения, участвующего в учениях. После того как резервисты получат на руки свое снаряжение, они отправятся на учебные стрельбы в Сиргала, после чего соединятся на центральном полигоне с остальными подразделениями 1-й пехотной бригады.
На учения вызвано более 500 резервистов Вируского пехотного батальона. "В понедельник батальон сформируют, то есть парням выдадут обмундирование, разделят по подразделениям и снабдят оружием. Во вторник пройдут учебные стрельбы, а послезавтра - батальонная отработка взаимодействия, когда роты будут упражняться во взаимодействии. После этого воины Сил обороны отправятся на центральный полигон, где пройдет бригадная отработка взаимодействия", - описал начало учений офицер по информации Отт Аро.
Когда достаточно поупражняются во взаимодействии, 1-я пехотная бригада направится в южную Эстонию и начнет имитировать противника 2-й пехотной бригады. Если обычно, так сказать, главный деятель находится в северной Эстонии - это расположенная главным образом в Тапа и Йыхви 1-я бригада, - то этот раз им станет сформированная в основном на базе Куперьяновского пехотного батальона 2-я пехотная бригада.