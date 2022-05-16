На учения Сил обороны Эстонии "Ёж" вызвали более 500 резервистов Вируского пехотного батальона

Вируский пехотный батальон приступил в понедельник к формированию подразделения, участвующего в учениях. После того как резервисты получат на руки свое снаряжение, они отправятся на учебные стрельбы в Сиргала, после чего соединятся на центральном полигоне с остальными подразделениями 1-й пехотной бригады.

На учения вызвано более 500 резервистов Вируского пехотного батальона. "В понедельник батальон сформируют, то есть парням выдадут обмундирование, разделят по подразделениям и снабдят оружием. Во вторник пройдут учебные стрельбы, а послезавтра - батальонная отработка взаимодействия, когда роты будут упражняться во взаимодействии. После этого воины Сил обороны отправятся на центральный полигон, где пройдет бригадная отработка взаимодействия", - описал начало учений офицер по информации Отт Аро.