ОДИН ВОПРОС ⟩ Где взять 300 миллионов евро на дополнительные семейные пособия?

- Ну, такой вопрос можно ведь задать о любой вещи. И мы не определяем это для себя как расход. Детское пособие - это все-таки инвестиция в будущее Эстонии. И если мы забронируем это финансовое обязательство, то при производстве по госбюджету на 2023 год можно было бы уже считаться с этим. В любом случае это политический выбор, и говорить теперь, что из-за поддержки детей эстонское государство теперь обанкротится - это слишком большое преувеличение со стороны Партии реформ. (ERR)