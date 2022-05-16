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ОДИН ВОПРОС ⟩ Где взять 300 миллионов евро на дополнительные семейные пособия?

Северное побережье
Где взять 300 миллионов евро на дополнительные семейные пособия?
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Яанус Карилайд, председатель фракции Центристской партии Рийгикогу
Яанус Карилайд, председатель фракции Центристской партии Рийгикогу Фото: Remo Tõnismäe

Предкризисную ситуацию создало в правительстве противостояние, когда Центристская партия хочет быстро повысить семейные пособия, а Партия реформ с решением спешить не желает.

Председатель парламентской фракции Центристской партии ЯАНУС КАРИЛАЙД:

- Ну, такой вопрос можно ведь задать о любой вещи. И мы не определяем это для себя как расход. Детское пособие - это все-таки инвестиция в будущее Эстонии. И если мы забронируем это финансовое обязательство, то при производстве по госбюджету на 2023 год можно было бы уже считаться с этим. В любом случае это политический выбор, и говорить теперь, что из-за поддержки детей эстонское государство теперь обанкротится - это слишком большое преувеличение со стороны Партии реформ. (ERR)

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