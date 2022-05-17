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Питерский музыкант помог приехать в Эстонию десяткам украинских беженцев

Эрик Калда
, журналист
Питерский музыкант помог приехать в Эстонию десяткам украинских беженцев
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Живущий в городе на Неве Герасим признается, что в России больше всего людей, которые против войны в Украине, сейчас в Москве и Санкт-Петербурге. "Власти не берут воевать призывников из этих городов, потому что боятся, что народ взбунтуется. Вместо этого берут воевать из более отдаленных регионов - например, из Бурятии", - сказал он.
Живущий в городе на Неве Герасим признается, что в России больше всего людей, которые против войны в Украине, сейчас в Москве и Санкт-Петербурге. "Власти не берут воевать призывников из этих городов, потому что боятся, что народ взбунтуется. Вместо этого берут воевать из более отдаленных регионов - например, из Бурятии", - сказал он. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Живущий в Санкт-Петербурге музыкант со сценическим псевдонимом Герасим (он отказывается называть свое полное имя) - один из тех россиян, которые, рискуя преследованием со стороны властей, помогают бежавшим от войны в Украине людям попасть через Россию в Эстонию.

В первый раз Герасим столкнулся с военными беженцами в 1990 году во время конфликта в Нагорном Карабахе, когда он помогал бежавшим из региона армянам. Когда 24 февраля началась агрессия России против Украины, священник Герасим тоже был в Армении, помогая тем, кто бежал из Нагорного Карабаха после возобновления конфликта в 2020 году.

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