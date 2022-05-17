Питерский музыкант помог приехать в Эстонию десяткам украинских беженцев

Живущий в городе на Неве Герасим признается, что в России больше всего людей, которые против войны в Украине, сейчас в Москве и Санкт-Петербурге. "Власти не берут воевать призывников из этих городов, потому что боятся, что народ взбунтуется. Вместо этого берут воевать из более отдаленных регионов - например, из Бурятии", - сказал он.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik