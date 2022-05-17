Живущий в Санкт-Петербурге музыкант со сценическим псевдонимом Герасим (он отказывается называть свое полное имя) - один из тех россиян, которые, рискуя преследованием со стороны властей, помогают бежавшим от войны в Украине людям попасть через Россию в Эстонию.
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Питерский музыкант помог приехать в Эстонию десяткам украинских беженцев
Питерский музыкант помог приехать в Эстонию десяткам украинских беженцев
В первый раз Герасим столкнулся с военными беженцами в 1990 году во время конфликта в Нагорном Карабахе, когда он помогал бежавшим из региона армянам. Когда 24 февраля началась агрессия России против Украины, священник Герасим тоже был в Армении, помогая тем, кто бежал из Нагорного Карабаха после возобновления конфликта в 2020 году.
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