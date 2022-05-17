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Кохтла-ярвеский властный союз дрейфует без руководителя

Эрик Гамзеев
, журналист
Кохтла-ярвеский властный союз дрейфует без руководителя
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В Кохтла-Ярвеском горсобрании сложилась ситуация, когда любое голосование может преподнести сюрприз.
В Кохтла-Ярвеском горсобрании сложилась ситуация, когда любое голосование может преподнести сюрприз. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

У правящего полгода городом Кохтла-Ярве властного союза Центристской партии, Партии реформ и избирательного союза "Progress" нет руководителя, а стороны и сами не уверены, существует ли еще эта коалиция или уже нет.

Председатель Кохтла-Ярвеского отделения Центристской партии, имеющей больше всего мест в горсобрании - 12 из 25, Иветта Саккарт-Линнард говорит, что не может ответить на вопрос, входит ли Центристская партия в кохтла-ярвескую коалицию.

Положение запутанное

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