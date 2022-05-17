ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Политическая рыбалка в мутной воде

Единолично властвовавшей в городе около двадцати лет Центристской партии пришлось начать делиться властью с другими, и выходит это не очень.

Перехода в оппозицию, правда, удалось избежать благодаря тому, что центристы переманили на свою сторону депутатов от Партии реформ и избирательного союза "Progress", хотя подписи руководителей реформистов и прогрессовцев под другим коалиционным договором - с соцдемами и избирательным союзом "Restart Kohtla-Järve" - еще даже не успели высохнуть.

Что им за это было обещано, Центристская партия на городском сайте или в социальных сетях не обнародовала. Но то, что эти партнеры по коалиции на заседании горсобрания в апреле проголосовали за снятие центристского вице-мэра Рийны Ивановой, дает основание полагать, что некоторые обещания остались лишь словами. Таким образом Центристская партия оказалась заложницей малых партнеров, и из сложившегося тупика трудно двигаться вперед. Не говоря уж о наличии взаимного доверия.

Такое положение можно было предвидеть начиная с того момента, когда эта коалиция заявила, что коалиционный договор им не нужен. В мутной воде возможных комбинаций больше, но у этого есть и обратная сторона.