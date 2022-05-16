Ида-Вируская центральная больница наградила лучших медсестер

Руководитель по сестринству и инфраструктуре для пациентов Ксения Верховская: "Не может не радовать, что в этом году в список лучших работников года вошло так много имен. Я очень вами горжусь. Считаю важным отметить, что, невзирая на то, получили ли вы титул лучшего работника или носите почетное звание номинанта, вы так или иначе - лучшие! Несомненно, все сотрудники Ида-Вируской центральной больницы заслуживают этот титул, и я надеюсь, что в следующем году список лучших будет еще длиньше. Спасибо, что вы любите свою работу и даете пример другим. Спасибо, что помогаете пациентов быстрее поправиться и вновь начать наслаждаться жизнью. Спасибо, что вносите свой вклад в улучшение качества услуг по здравоохранению. Будем же всегда надежные, человечные и деятельные!"