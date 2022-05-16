Президент Алар Карис посетит матч Нарва Транс

Он отправляется поездом в Тюри и во время этой поездки обсуждает с министром экономики и инфраструктуры Таави Аасом будущее внутригосударственных сообщении, энергетическую безопасность и влияние инфляции, вызванной от повышения цен на топливо на региональное развитие. На вокзале Тюри Карис встретится с руководителями местных самоуправлении, чтобы говорить о ключевых проблемах местной жизни.