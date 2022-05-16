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Президент Алар Карис посетит матч Нарва Транс

Северное побережье
Президент Алар Карис посетит матч Нарва Транс
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President Alar Karis tegi vihmasel neljapäeval koos Sillamäe sadama nõukogu esimehe Tiit Vähiga ka kiire ringkäigu sadamas.
President Alar Karis tegi vihmasel neljapäeval koos Sillamäe sadama nõukogu esimehe Tiit Vähiga ka kiire ringkäigu sadamas. Фото: MATTIAS TAMMET

В среду вечером президент Алар Карис посетит матч футбольных команд Пайде Линнамеэсконд и Нарва Транс. Глава государства находится во вторник и среду визитом в Ярвамаа.

 Он отправляется поездом в Тюри и во время этой поездки обсуждает с министром экономики и инфраструктуры Таави Аасом будущее внутригосударственных сообщении, энергетическую безопасность и влияние инфляции, вызванной от повышения цен на топливо на региональное развитие. На вокзале Тюри Карис встретится с руководителями местных самоуправлении, чтобы говорить о ключевых проблемах местной жизни.

В течении двухдневнего визита глава государства посетит производства биометана сельскохозяйственного предприятия Estonia Farmid, ознакомится с Ярваским обществом потребителей, который известен как крупная торговая сеть Coop, а также посетит и другие фирмы и учреждения культуры.

В основной школе Вяэтся и средней школе Коэру Карис даёт урок обществоведения.

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