В среду вечером президент Алар Карис посетит матч футбольных команд Пайде Линнамеэсконд и Нарва Транс. Глава государства находится во вторник и среду визитом в Ярвамаа.
Президент Алар Карис посетит матч Нарва Транс
Он отправляется поездом в Тюри и во время этой поездки обсуждает с министром экономики и инфраструктуры Таави Аасом будущее внутригосударственных сообщении, энергетическую безопасность и влияние инфляции, вызванной от повышения цен на топливо на региональное развитие. На вокзале Тюри Карис встретится с руководителями местных самоуправлении, чтобы говорить о ключевых проблемах местной жизни.
В течении двухдневнего визита глава государства посетит производства биометана сельскохозяйственного предприятия Estonia Farmid, ознакомится с Ярваским обществом потребителей, который известен как крупная торговая сеть Coop, а также посетит и другие фирмы и учреждения культуры.
В основной школе Вяэтся и средней школе Коэру Карис даёт урок обществоведения.