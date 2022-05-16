На прошлой недели в нашем уезде уничтожали более 800 старых боеприпасов

В прошлом веку в Ида-Вирумаа прошли кровавые сражения – и во время Первой, так и Второй мировой войны. Весной снова и снова появляются старые боеприпасы и сапёры будут их уничтожать. Это делается каждый год, правда в прошлом году коронавирус скорректировал планы сапёров и традиционные толоки для уничтожения старых боеприпасов пришлось откладывать. Перед полевыми работами сапёры тщательно изучают историю места будущих работ.

"Перед тем, как выезжать на местность, сапёры выяснят, где прошли бои, где были окопы и места складирования боеприпасов. Старые боеприпасы мы находим именно в таких местах. В течении прошлой недели мы уничтожили 869 разных предметов, в том числе 39 запалов, 6 зарядов, а также более 500 патронов," рассказал главный сапёр Идаской группы сапёров Аве Оад.

Найденные боеприпасы принадлежат уничтожению.

"Когда найдут боеприпасы, сапёры первым делом выяснят, с каким видом боеприпасов они имеют дело. Потом они выяснят, насколько опасен этот предмет и возможен ли транспорт предмета. При возможности мы увезём предмет на определённое для уничтожения боеприпасов место. Если же нет, уничтожим его на месте. Мы знаем, как довести до минимума ущерб от взрыва, но мы имеем специальные транспортные средства для безопасного транспорта опасных предметов подальше от населённых пунктов,"добавила Оад.