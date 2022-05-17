Макарьев стал членом Силламяэского горсобрания

Для попадания в ряды представительного органа напрямую такого результата не хватило, однако после того как получивший мандат Алексей Степанов решил продолжить работу на пост вице-мэра, у Антона Макарьева появилась возможность стать депутатом. В период действия своего трудового договора в горуправе Силламяэ Макарьев не мог по закону одновременно быть депутатом, но после смены рабочего места он получил такое право.