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Макарьев стал членом Силламяэского горсобрания

Северное побережье
Макарьев стал членом Силламяэского горсобрания
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Mererannas paiknev rotund on üks sillamäelaste ja linna külaliste meelispuhkepaiku.
Mererannas paiknev rotund on üks sillamäelaste ja linna külaliste meelispuhkepaiku. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Приступивший в мае к работе на посту советника по развитию мэрии Кохтла-Ярве Антон Макарьев, который до этого занимал аналогичный пост в горуправе Силламяэ, восстановил свои депутатские полномочия в Силламяэском городском собрании.

В связи с этим ряды представительного органа пришлось покинуть Вячеславу Никитину.

"Антон Макарьев изъявил желание стать членом центристской фракции, о чем я известил председателя горсобрания", - сказал rus.err.ee председатель фракции Центристской партии в городском собрании Силламяэ Дмитрий Летт.

На муниципальных выборах в октябре 2021 года Макарьев баллотировался в горсобрание Силламяэ по списку Центристской партии. Его поддержали 64 избирателя.

Для попадания в ряды представительного органа напрямую такого результата не хватило, однако после того как получивший мандат Алексей Степанов решил продолжить работу на пост вице-мэра, у Антона Макарьева появилась возможность стать депутатом. В период действия своего трудового договора в горуправе Силламяэ Макарьев не мог по закону одновременно быть депутатом, но после смены рабочего места он получил такое право.

Всего в горсобрание Силламяэ входит 21 депутат. 17 мандатов принадлежат центристам.

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