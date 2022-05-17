Приступивший в мае к работе на посту советника по развитию мэрии Кохтла-Ярве Антон Макарьев, который до этого занимал аналогичный пост в горуправе Силламяэ, восстановил свои депутатские полномочия в Силламяэском городском собрании.
Макарьев стал членом Силламяэского горсобрания
В связи с этим ряды представительного органа пришлось покинуть Вячеславу Никитину.
"Антон Макарьев изъявил желание стать членом центристской фракции, о чем я известил председателя горсобрания", - сказал rus.err.ee председатель фракции Центристской партии в городском собрании Силламяэ Дмитрий Летт.
На муниципальных выборах в октябре 2021 года Макарьев баллотировался в горсобрание Силламяэ по списку Центристской партии. Его поддержали 64 избирателя.
Для попадания в ряды представительного органа напрямую такого результата не хватило, однако после того как получивший мандат Алексей Степанов решил продолжить работу на пост вице-мэра, у Антона Макарьева появилась возможность стать депутатом. В период действия своего трудового договора в горуправе Силламяэ Макарьев не мог по закону одновременно быть депутатом, но после смены рабочего места он получил такое право.
Всего в горсобрание Силламяэ входит 21 депутат. 17 мандатов принадлежат центристам.