Бывший президент Литвы Адамкус: я уверен, что украинцы победят

«Мы являемся одним из лидеров в защите того принципа, за который сами боролись», — заявил экс-глава государства журналистам в Сейме во вторник.

По его словам, все страны мира имеют право на свободу и самоопределение.

«Я горжусь тем, что Литва является одним из ведущих государств, поддерживающих украинский народ в его борьбе за свободу. Я уверен, что они в ней победят», — сказал Адамкус.

Сегодня бывшему президенту в парламенте торжественно вручили новую награду Сейма - звезду Александраса Стульгинскиса.

Этот знак вручен Адамкусу за его вклад в переговоры Литвы о присоединении к важнейшим институтам западного мирового сообщества - НАТО и Европейскому союзу.

Адамкус заявил, что благодарен за такую оценку.