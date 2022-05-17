Бывший президент Литвы Валдас Адамкус заявил, что Литва является одной из ведущих стран, поддерживающих Украину, противостоящую российскому вторжению, сообщает Литовское Телерадиовещание ссылкой на BNS
Бывший президент Литвы Адамкус: я уверен, что украинцы победят
«Мы являемся одним из лидеров в защите того принципа, за который сами боролись», — заявил экс-глава государства журналистам в Сейме во вторник.
По его словам, все страны мира имеют право на свободу и самоопределение.
«Я горжусь тем, что Литва является одним из ведущих государств, поддерживающих украинский народ в его борьбе за свободу. Я уверен, что они в ней победят», — сказал Адамкус.
Сегодня бывшему президенту в парламенте торжественно вручили новую награду Сейма - звезду Александраса Стульгинскиса.
Этот знак вручен Адамкусу за его вклад в переговоры Литвы о присоединении к важнейшим институтам западного мирового сообщества - НАТО и Европейскому союзу.
Адамкус заявил, что благодарен за такую оценку.
«Сегодня перед глазами стоит большая задача — сохранить этот твердый настрой: целенаправленно работать во благо Литвы, в то же время показать всему миру, что мы равные люди, которые имеют одинаковые цели и полны решимости заплатить даже самую высокую жертву, если это необходимо - своей жизнью», — сказал он.