У нас Ёж, в Литве Огненный Гром

Как сообщает пресс-служба литовской армии, учения пройдут в Швенченском и Клайпедском районах, а также на полигонах в самоуправлении Казлу Руда.

В учениях примут участие воины-артиллеристы сухопутных войск Литовской армии, а также представители дислоцированных в Литве подразделений НАТО.

Во время учений «Огненный гром-2022» будут совершенствоваться и оцениваться способности войск эффективно выполнять огневые задачи, а также будет улучшаться взаимодействие между союзниками.

Учения «Огненный гром-2022» являются частью международных учений «Защитник Европы-2022», организованных в этом месяце сухопутными войсками США в Европе и Африке.