Интерес к обучению на радиологического техника возник и у работников Ида-Вируской центральной больницы

Тартуская высшая школа здравоохранения открыла прошлой осенью учебную программу «радиологический техник» в Ида- и Ляэне-Вирумаа, чтобы помочь обеспечить больницы региона востребованными специалистами. Наша больница была одной из тех, где положили начало организации этого учебного направления в регионе. Кроме того, Ида-Вируская центральная больница стала одной из учебных баз будущих радиологических техников.

«Радиологические техники востребованы во всей Эстонии, но особенно в них нуждаются в Ида- и Ляэне-Вирумаа», – пояснила руководитель по проектам в области сестринства Алевтина Уусталу, указывая на важность того, что Тартуская высшая школа здравоохранения проводит региональное обучение этих специалистов. «Новое для наших уездов учебное направление предназначено для тех, у кого нет возможности переехать на время учебы в Таллинн или Тарту. Региональное обучение по большей части проходит в Ида-Вируской центральной больнице, а также в Нарвской и Ракверской больницах. Учебная программа предполагает в основном дистанционное обучение, однако до 20 дней в семестре учеба проходит в самой Тартуской высшей школе здравоохранения. Номинальный срок обучения – 3,5 года.

«Возможность пройти обучение недалеко от дома расширяет круг потенциальных студентов. Надеемся, что создание учебных баз этого направления при больницах обеспечит будущим радиологическим техникам взаимосвязь с медучреждениями и поспособствует дальнейшему трудоустройству в этих больницах. Уже во время учебы студенты могут начать работу в качестве помощников радиологических техников», – сообщила руководитель по сестринству и инфраструктуре для пациентов Ксения Верховская.

Интервью с Анастасией Данильченко, студенткой первого курса специальности «Радиологический техник»

Почему Вы выбрали специальность «радиологический техник»? Что в учебе кажется наиболее увлекательным?

Уже достаточно продолжительное время меня не покидает сильная тяга стать востребованным специалистом в области здравоохранения. Меня привлекла в этой специальности тесная взаимосвязь между взаимодействием с пациентом, то есть проведением процедур, и компьютерной техники, к которой я всегда проявляла повышенный интерес. Определиться с выбором помогло мое средне-специальное образование в области инфотехнологий, благодаря которому учеба дается мне легче. Также мне очень нравится отличная последовательность в учебной программе – то, что проходим на теории, сразу же закрепляем на практике.

Привлекла ли Вас возможность учиться в родных краях? Было ли это основным фактором выбора профессии?

Конечно, меня привлекла эта возможность. Удобная и гибкая организация учебного процесса и возможность учиться недалеко от дома очень поспособствовали моему выбору в пользу этой специальности. Не могу сказать, что это определило мой выбор, поскольку важнее выбирать специальность по своему желанию и академическим задаткам, нежели по месторасположению учебного заведения, но форма и условия обучения были для меня, действительно, далеко не на последнем месте.

Когда Вы планируете начать работу радиологическим техником?

К моему большому воодушевлению, начать работу в качестве помощника радиологического техника я смогу уже на втором курсе. С нетерпением жду этой возможности, поскольку как можно более ранний симбиоз теории и практики даст самый лучший результат.

Какие трудности возникают во время учебы и как Вы с ними справляетесь?

Время от времени бывает непросто осваивать специфическую терминологию, особенно на эстонском языке. В повседневной жизни мы со многими терминами и не сталкиваемся, поэтому я уделяю много времени на их перевод и заучивание, но это никак не изменило мое отношение к моему выбору. Многим носителем языка тоже нелегко даются специфические термины. Как говорится, потом буду вспоминать о всех трудностях с ностальгией.

Могли бы Вы порекомендовать эту специальность другим, например, абитуриентам, стоящим перед выбором будущей профессии, ведь учебных программ сейчас немало?