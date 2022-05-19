Калле Суйтслепп: Почему в Эстонии не строят бетонные дороги?

Жаль, что в эстонском дорожном строительства в течение последних 50 лет даже не рассматривался вариант строительства новых дорог из цементобетона. Цементобетонные покрытия, срок службы которых достигает 50 лет, подходят для мест с большой интенсивностью движения, где нет трасс под дорогами. В Польше, Германии и даже в Беларуси более половины новых дорог строят из цементобетона. Наши климатические условия не сильно отличаются от тех, что в Беларуси, Польше или Северной Германии. Неужели тамошние дорожные инженеры ошибаются, когда строят новые дороги из цементобетона? Или это мы настолько богаты, что можем позволить себе восстановительный ремонт дорожного покрытия через каждые десять лет, вместо того чтобы сразу строить приличные и прочные дороги?

Печально видеть, как участок Вайда - Арувалла построенного в 2008 году шоссе Таллинн - Тарту уже требует капитального ремонта. Если бы этот участок был построен из цементобетона, то о его реновации нам пришлось бы задуматься самое раннее в 2042 году.

Где годится асфальт?

Асфальтобетон - один из подвидов бетона, отличающийся от цементобетона только связующим веществом: в асфальтобетоне таковым является битум, а в цементобетоне - цемент. Оба, конечно, хороши для соединения сухого материала, но отличаются друг от друга физическими свойствами. Оба имеют свои преимущества и недостатки, а исходя из этого - и разные области применения, где лучше подходит первый или второй материал.

При строительстве большинства площадей, дорог и улиц используется асфальтобетон, ведь его можно укладывать значительно более тонким слоем, что удешевляет строительство дорожного покрытия по сравнению с использованием цементобетона. В то же время имеется много таких мест, где интенсивность движения велика и для дорожного покрытия следовало бы выбрать цементобетон - это в конечном итоге будет дешевле и лучше.

При реакции цемента с жидкой бетонной смесью образуется твердый и прочный искусственный камень, прочность которого со временем увеличивается. Чтобы цементобетонное дорожное покрытие выдерживало нагрузку, строить его надо толщиной минимум 23-25 см.

Битум как связующий материал, напротив, пластичен и, в отличие от цементобетона, его прочностные качества в ходе эксплуатации ослабевают. Чем тоньше слой асфальта и чем выше интенсивность движения, тем быстрее начинается разрушение покрытия.

Что лучше?

Правильный ответ: оба материала хороши. В строительстве понятно, что материал выбирают в соответствии с целью использования. Более капитальным должно быть строительство там, где требуется противостоять тяжелым внешним воздействиям. Гипс и шерсть можно использовать там, где может возникнуть необходимость часто перестраивать и малыми трудами изменять планировку. Для летнего дома можно предпочесть древесину, для здания школы или церкви выбирают обычно камень или бетон.