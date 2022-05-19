Ночь музеев просвещает и предлагает впечатления

- Тема нынешней Ночи музеев "Мечты в ночи" приглашает поразмышлять о том, о чем мечтают общины и люди вокруг музея, а также каким может быть музей мечтаний. Общество Йыхвиского музея тоже занимается хранением, изучением и демонстрацией истории, - сказала член правления общества Анне-Ли Реймаа, приглашающая всех заинтересованных поучаствовать в программе Йыхвиского музея крепости-церкви.

Ночь музеев начнется в 17 часов в Михайловской церкви со знакомства с выставкой Йыхвиской центральной библиотеки "Йыхви в старых фотографиях". Секретарь Йыхвиского Михайловского прихода ЭЕЛЦ Аннели Лейн расскажет о своем собрании фотографий старого Йыхви.

Крепость-церковь будет работать до десяти часов, посетить ее можно бесплатно. В течение вечера прозвучит органная музыка в исполнении Светланы Кекишевой, состоится интересная рабочая комната как для молодежи, так и для людей постарше. Интересующиеся историей смогут совершить дигитальный тур с историком и председателем Йыхвиского волостного собрания Валло Реймаа, который познакомит с местными легендами и давними событиями, происходившими на земле Алутагузе. Открыта будет церковная башня.

Подземные впечатления

На Полярной мызе Кукрузе Ночь музеев начнется в 18 часов лекцией Эрки Таммиксаара об Эдуарде фон Толле, исследователях новых земель и их мечтаниях. До одиннадцати часов будут открыты музей, музейный магазин и кафе.

Эстонский шахтный музей в Кохтла-Нымме приглашает в 14 и 15 часов в эксклюзивный тур по темным шахтным штрекам. По дороге в темноте можно будет услышать реальные истории из жизни подземной шахты. Заряженные телефоны можно будет использовать под землей как карманные фонарики. Необходимо предварительное бронирование, билет стоит 30 евро.

В Кохтла-Ярвеском Музее сланца с 18.30 до 22.30 будут находиться художники из Кохтла-Ярвеского объединения художников - у них можно будет заказать портрет, также они будут писать весенний натюрморт. Дети смогут послушать сказку и нарисовать любимых героев. Взрослых ждут образовательные лекции, а также полчаса поэзии и кантри-танца.

В Художественной галерее Нарвского музея в 18.30 можно поучаствовать в знакомящей с галереей экскурсии вместе с директором Нарвского музея. В течение вечера можно также выбрать между несколькими экскурсиями, знакомящими с выставкой. Во дворе будут открыты уличное кафе, рабочие комнаты и блошиный рынок. Выступит ансамбль "Marina Duo", о музыкальной программе позаботится DJ Ken Two. Нарвская крепость будет работать 21 мая по обычному графику с 10 до 18 часов.

Впечатления в башне

Нарвская Александровская церковь каждый час с 18 до 22 часов будет приглашать на экскурсию с гидом по музею в церковной башне: посетители смогут послушать игру органа в часовне церковной башни и посмотреть видеоинсталляцию под названием "Небо над Нарвой".

Вход в Нарва-Йыэсууский краеведческий музей с 16 до 21 часа будет стоить 1 евро. В 17 часов хозяйка музея Тийу Тоом расскажет об отдыхавших и работавших в Нарва-Йыэсуу композиторах. В Ночь музеев музицировать будут исполнители из Нарва-Йыэсууской музыкальной школы и музыкального общества "Eleegia".

Силламяэский музей пустит посетителей в свои залы с постоянной экспозицией бесплатно, бонусом станет выставка в лестничной галерее "Мечты Силламяэского музея". За билет на спектакль кукольного театра "Сироткин жернов" и программу нужно заплатить 3 евро.