Кохтла-ярвеский стадион покорят народные танцоры со всего уезда

- Участники - от первоклассников до бабушек, из каждого уголка уезда. Представлены все виды групп, - сказала специалист по культурной работе Ида-Вирумааского союза самоуправлений Эрика Кылло.

Главный постановщик праздника "Kingitus kauneim on koos oldud aeg" ("Самый красивый подарок - время, проведенное вместе") - Марью Аул. Кульминацией торжества станет танец Марис Крийса "Kingitus" ("Подарок").

По словам Кылло, название, позаимствованное у песни Биргит Саррап, отсылает к тому, что люди долго не могли побыть вместе. "Возможность потанцевать вместе - это подарок для всех. Я спросила разрешения у Биргит Саррап. Она сказала, что это прекрасная идея, и поскольку ее супруг посвятил ей эту песню, она даже не станет спрашивать у него разрешения".

Ида-Вирумааский праздник народного танца начнется в 17.00, для зрителей вход бесплатный.

В последний раз уездный праздник танца удалось провести в 2018 году на тойлаской певческой эстраде. В тот раз собралось почти 700 танцоров. "Репетиций было мало, что повлияло на число участников нынешнего праздника, - констатировала Кылло. - Мы два года пытались организовать мероприятие на кохтла-ярвеском стадионе, но из-за ковида это удастся с третьей попытки".