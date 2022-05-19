ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Улучшит ли название репутацию?

Мы помним, как три с половиной года назад за это дело взялся тогдашний волостной старейшина Мартин Репинский. В то время закон не позволял изменить статус самоуправления просто так, но тогда казалось, что Репинский скорее использует эту тему в своей кампании перед выборами в Рийгикогу.

С тех пор власть сменилась, и те, кто при Репинском были в оппозиции и критиковали его деятельность, в том числе по изменению статуса волости, теперь сами во власти. Реймаа говорит, что Йыхви не воспринимают всерьез как уездный центр, пока он остается волостью, а не городом.

По мнению председателя волостного собрания, изменение статуса улучшит репутацию Йыхви, и надеются, что это посодействует притоку инвестиций.

Однако мы знаем про волость Отепяэ, центру которой, городу Отепяэ, название волости совсем не мешает. Как и не мешает носить звание зимней столицы Эстонии.

По нашему мнению, репутацию Йыхви улучшат гораздо более важные вещи. Например, чтобы улицы не были замусорены, как мы часто видим, чтобы на дорогах не было выбоин, а фасады домов были в порядке. Не говоря уж о реализации больших проектов развития, а не об отказе от них, о чем всерьез подумывали, к примеру, в случае с Йыхвиским футбольным холлом.