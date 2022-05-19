Нарвитяне ждали обсуждения острой темы, но на дебаты времени не хватило

Тема злободневная и острая, но в зале негусто: в середине рабочего дня многие, кто мог быть заинтересован в обсуждении, еще на работе. Это неоднократно подчеркивали присутствовавшие, как и то, что слишком мало времени горожанам дали на изучение программы - люди узнали об этом лишь несколько дней назад.