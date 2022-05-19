Публичное обсуждение программы развития муниципальной системы образования Нарвы до 2030 года, состоявшееся во вторник в Доме культуры "Ругодив", вызвало немало эмоций, но за два часа многие вопросы горожане даже не успели задать. Обсуждение продолжится - как непосредственно в учебных заведениях, так и публичное.
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Нарвитяне ждали обсуждения острой темы, но на дебаты времени не хватило
Нарвитяне ждали обсуждения острой темы, но на дебаты времени не хватило
Тема злободневная и острая, но в зале негусто: в середине рабочего дня многие, кто мог быть заинтересован в обсуждении, еще на работе. Это неоднократно подчеркивали присутствовавшие, как и то, что слишком мало времени горожанам дали на изучение программы - люди узнали об этом лишь несколько дней назад.