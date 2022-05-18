Асманн: из-за необдуманных решений будущее крупной промышленности Эстонии расплывчато

Руководитель VKG считает, что для энергоинтенсивных отраслей производства в Эстонии наступили крайне тяжелые времена. «Судя по государственной политике, можно предположить, что мы связываем наши надежды на экономический рост исключительно с экономикой услуг, базирующей на ИТ», – отметил Асманн в своем выступлении.

«Если нам, и правда, все еще нужна обрабатывающая промышленность, создающая высокую добавленную стоимость, государственная энергетическая политика должна ее поддерживать. Высокие цены на энергию, стихийно проводимый зеленый поворот и всевозможные ограничения, сокращающие объемы промышленности, создают в Эстонии неблагоприятный инвестиционный климат. Возникла проблема курицы и яйца, когда отсутствие инвестиций и высокие цены на энергоносители тормозят возможности более эффективного обогащения сырья, а из-за добавляющихся ограничений у промышленных предприятий нет уверенности в целесообразности инвестиций», – пояснил Асманн.

В основе экономического роста многих стран лежит умелое обращение с собственными и чужими ресурсами. «Экономический рост нельзя отделить от использования ресурсов. При этом ясно, что экспансивный рост использования природных ресурсов невозможен. Следовательно, мы должны еще эффективнее задействовать уже имеющиеся. Наибольший неиспользуемый потенциал представляет собой обогащение эстонской древесины, которая сегодня применяется в энергетике», – сказал Асманн.