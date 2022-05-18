Найденные недалеко друг от друга лебеди могли умереть от птичьего гриппа

«Недавние новости о застреленных в Ярвамаа аистах ещё не забыты, к тому же недавно на относительно небольшом расстоянии были найдены несколько трупов лебедей. Все эти события нельзя назвать привычными. Мы можем только поблагодарить сообразительного ученика 6-го класса, который сообщил о находке и был готов пойти с нами на пляж, чтобы показать найденных птиц», — сказала заместитель руководителя Харьюского бюро надзора Департамента окружающей среды Кристи Мелк.

На месте были обнаружены трупы четырех лебедей разной степени разложения, т.е. лебеди погибли в разное время. Например, в одном случае на пляже были только кости крыльев с перьями.

«Во втором случае у частично разложившегося тела лебедя отсутствовала голова, но она была заметно повреждена. Такая картина распространена в природе, и это связано с хищниками и воздействием других сил природы. Третий лебедь, которого мы нашли в море между скалами, находился в прохладной воде, внешних повреждений у него не было. На телах птиц не обнаружено порезов или пулевых отверстий», — сказала Кристи Мелк.

«Исходя из того, что мы видели, нет оснований полагать, что виновником случившегося на пляже Вяэна является человек», — подтвердил инспектор по охране окружающей среды.