Швеция и Финляндия подали официальные заявки на вступление в НАТО

Необходимые документы были переданы послами двух государств генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире альянса в Брюсселе, сообщила новостная служба Deutsche Welle.

Заявку двух государств теперь рассмотрит Совет НАТО, состоящий из представителей 30 государств-членов альянса.

Принятие новых членов в альянс должно быть единогласно одобрено всеми государствами-членами НАТО. Большинство союзников приветствовали стремление Швеции и Финляндии присоединиться к альянсу. Против выступила только Турция, президент которой Реджеп Эрдоган потребовал от Хельсинки и Стокгольма разрыва связей с курдскими организациями и боевиками и указал на то, что эти страны ввели санкции против Турции.

Причиной решения Швеции и Финляндии, долгое время проводивших политику военного нейтралитета, стала угроза безопасности, возникшая на фоне военной агрессии РФ в отношении Украины. Президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин назвали решение вступить в НАТО историческим событием и началом новой эры. "Все изменилось с нападением России на Украину, и я лично думаю, что, оставаясь в одиночестве, мы больше не можем полагаться на мирное будущее рядом с Россией", - заявила Марин.