Население Нарвы сократится еще на четверть

В начале текущего года в Нарве жило около 54000 человек. Согласно двум разным сценариям демографического прогноза, число жителей в пограничном городе уменьшится к 2040 году еще на 10000-15000 человек. В последнем случае численность населения снизится за 18 лет на 28 процентов, и в Нарве останется меньше 40000 жителей.