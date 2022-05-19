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Население Нарвы сократится еще на четверть

Северное побережье
Население Нарвы сократится еще на четверть
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Число жителей Нарвы быстро сокращается как из-за отрицательного естественного прироста, так и отъезда населения.
Число жителей Нарвы быстро сокращается как из-за отрицательного естественного прироста, так и отъезда населения. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

К 2040 году число жителей Нарвы сократится еще примерно на 15000 человек. Детей и трудозанятых людей станет меньше, а пожилых людей - больше, следует из демографического прогноза в проекте программы развития города.

В начале текущего года в Нарве жило около 54000 человек. Согласно двум разным сценариям демографического прогноза, число жителей в пограничном городе уменьшится к 2040 году еще на 10000-15000 человек. В последнем случае численность населения снизится за 18 лет на 28 процентов, и в Нарве останется меньше 40000 жителей.

Ниже 50000 численность населения третьего по величине на сегодня города Эстонии может опуститься уже в конце текущего десятилетия.

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