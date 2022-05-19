ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему Кохтла-Ярве до сих пор не объявил новый тендер на содержание дорог и улиц?

В конце сентября у Кохтла-Ярве закончится пятилетний договор на обслуживание дорог и улиц с фирмой "N&V". Как показывали объемные многомиллионные тендеры последних лет - например, тендер на оказание услуги общественного транспорта в Кохтла-Ярве или тендер на содержание дорог в Йыхви, - срок проведения тендеров часто затягивается в несколько раз из-за споров, из-за чего не удавалось найти нового поставщика услуг ко времени истечения срока действия старого договора.