В конце сентября у Кохтла-Ярве закончится пятилетний договор на обслуживание дорог и улиц с фирмой "N&V". Как показывали объемные многомиллионные тендеры последних лет - например, тендер на оказание услуги общественного транспорта в Кохтла-Ярве или тендер на содержание дорог в Йыхви, - срок проведения тендеров часто затягивается в несколько раз из-за споров, из-за чего не удавалось найти нового поставщика услуг ко времени истечения срока действия старого договора.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему Кохтла-Ярве до сих пор не объявил новый тендер на содержание дорог и улиц?
Почему Кохтла-Ярве до сих пор не объявил новый тендер на содержание дорог и улиц?
Вице-мэр Кохтла-Ярве по хозяйственным вопросам ВИТАЛИЙ БОРОДИН:
- Сейчас мы еще готовим документы. Попытаемся разделить работы на части. Обсудили условия тендера с помощниками мэра в городских частях. Составили вместе с ними карты рабочих зон. Хотим, чтобы в заключаемом договоре условия и требования были прописаны гораздо точнее, чем прежде. Договор будет заключен на пять лет.
Сейчас очень сложное время, поскольку цены растут катастрофически. Например, на тендер на дорожный ремонт участка Калеви - Уус-Техазе поступили сумасшедшие ценовые предложения. Трудно предвидеть, какими будут предложения на содержание дорог. В то же время нельзя допустить возникновения ситуации, когда городские дороги останутся без ухода.
Ключевые слова