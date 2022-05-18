Международный суд расследует военные преступления в Украине

Направленная в Украину следственная группа является крупнейшей в истории МУС.

Эксперты опрашивают свидетелей, собирают и анализируют улики и помогают украинским следователям в сборе доказательств.

В следственную группу МУС входят следователи, судмедэксперты и вспомогательный персонал.

Прокурор МУС Карим Хан сообщил о необходимости расследовать вероятные военные преступления и преступления против человечества уже через четыре дня после начала российского вторжения.

В апреле Хан после посещения города Бучи под Киевом сказал, что "Украина - место преступления".

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине на прошлой неделе подтвердила гибель 7061 мирного жителя. Большинство из них погибли в результате обстрелов. По оценке ООН, большое число жертв указывает на неизбирательный и непропорциональный характер действий российских военных.