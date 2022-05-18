Международный уголовный суд (МУС) направил в Украину следственную группу из 42 экспертов для расследования вероятных военных преступлений, сообщает rus.err.ee
Международный суд расследует военные преступления в Украине
Направленная в Украину следственная группа является крупнейшей в истории МУС.
Эксперты опрашивают свидетелей, собирают и анализируют улики и помогают украинским следователям в сборе доказательств.
В следственную группу МУС входят следователи, судмедэксперты и вспомогательный персонал.
Прокурор МУС Карим Хан сообщил о необходимости расследовать вероятные военные преступления и преступления против человечества уже через четыре дня после начала российского вторжения.
В апреле Хан после посещения города Бучи под Киевом сказал, что "Украина - место преступления".
Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине на прошлой неделе подтвердила гибель 7061 мирного жителя. Большинство из них погибли в результате обстрелов. По оценке ООН, большое число жертв указывает на неизбирательный и непропорциональный характер действий российских военных.
После начала российского вторжения 24 февраля этого года из Украины бежали более 6 млн человек, подавляющее большинство среди которых составляют женщины и дети.