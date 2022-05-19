Новая система воздухоочистки на очистных сооружениях в срок готова не будет

Решение проблемы основной причины вони, то есть компостирования остаточного ила очистных сооружений, ТОО "Järve Biopuhastus" нашло еще в позапрошлом году, когда стало передавать зимний остаточный ил фирмам по обращению с отходами. В результате к весне не накопилось огромных объемов осадка, которые следовало бы сразу начать компостировать. Летом компостирование производят, но только образующегося в текущем порядке осадка, объемы которого значительно меньше и запах, соответственно, тоже.