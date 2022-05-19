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Новая система воздухоочистки на очистных сооружениях в срок готова не будет

Кюлли Крийс
, журналист
Новая система воздухоочистки на очистных сооружениях в срок готова не будет
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После того как зимний остаточный ил накапливать перестали, компостируемые и зловонные объемы значительно сократились.
После того как зимний остаточный ил накапливать перестали, компостируемые и зловонные объемы значительно сократились. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

ТОО "Järve Biopuhastus" сообщило, что заказанное оборудование не прибудет на место вовремя и выполнение программы по снижению запаха переносится на более поздний срок.

Решение проблемы основной причины вони, то есть компостирования остаточного ила очистных сооружений, ТОО "Järve Biopuhastus" нашло еще в позапрошлом году, когда стало передавать зимний остаточный ил фирмам по обращению с отходами. В результате к весне не накопилось огромных объемов осадка, которые следовало бы сразу начать компостировать. Летом компостирование производят, но только образующегося в текущем порядке осадка, объемы которого значительно меньше и запах, соответственно, тоже.

Вторая часть программы по снижению объемов ароматических веществ предусматривает обновление системы воздухоочистки и вентиляции в здании решетчатой очистки и в здании обращения с осадком, откуда в воздух поступает больше всего загрязняющих веществ. Новая система должна была быть готова к 30 июня этого года.

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