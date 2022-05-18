Осенью стартует программа обучения на биоаналитика в Ида-Вируской центральной больнице

Осенью этого года Ида-Вируская центральная больница и Тартуская высшая школа здравоохранения начнут обучать биоаналитиков в Ида-Вирумаа. Учеба будет проходить преимущественно на территории центральной больницы. Обучение продлится номинально 3,5 года и будет в основном дистанционным, и после окончания обучения студенты получат диплом о высшем прикладном образовании. Два основных компонента обучения - теория и практикумы. Теоретическая часть будет довольно гибкая - большой упор будет сделан на видео обучении и электронных учебных материалах. Практикумы будут проходить в самих лабораториях и будут основываться на групповой работе.

Руководитель службы лаборатории Урмас Тийвоя и руководитель по качеству Сергей Михайлов дополнили, что в процессе обучения биоаналитиков в уезде Ида-Вируская центральная больница станет основной базой для практики, и студенты получат возможность обучаться и практиковать навыки в лабораториях с наиболее новой инфраструктурой и современным оборудованием. "Несомненно, организация всего учебного процесса непроста, но благодаря ей у нас будет уникальная возможность проводить профессиональную подготовку будущих коллег в регионе. Современная учебная и рабочая среда добавят студентам мотивации работать в Ида-Вируской центральной больнице", - сообщили они.

По словам биоаналитика лабораторной службы Анны Топкиной, выбор программы обучения на биоаналитика очень солидный, и если будущего студента привлекают естесственные науки, здравоохранение и быстрое трудоустройство, то это - прямое попадание в цель. "Спрос на биоаналитиков высок по всей стране, и после получения специальности новоиспеченному специалисту фактически гарантировано рабочее место. Эта специальность хорошо подходит и тем, кто хотят работать в медицине, но вербальным контактам с пациентами больше предпочитают взаимодействовать со специальной аппаратурой и проводить анализы", - делится Топкина.