Ср, 18.05.2022
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На учения Ёж прибыло подразделение береговой охраны Польши

Северное побережье
На учения Ёж прибыло подразделение береговой охраны Польши
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Фото: Ardi H

Сегодня в порт Палдиски прибыло подразделение береговой охраны Польши, которое во время учении Ёж 2022 действует в составе Эстонского флота и выполняет задачи по береговой охране.

«Это часть нашего долгосрочного сотрудничества. Поляки покажут, как надо пользоваться противокорабельными ракетами. Эстония тоже будет покупать такие ракеты, так как нам необходимо развивать и эти способности,» сказал представитель флота Эстонии Райн Лейси.

Во время учении польские моряки действуют в разных местах в западной и северной Эстонии.

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