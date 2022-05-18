Сегодня в порт Палдиски прибыло подразделение береговой охраны Польши, которое во время учении Ёж 2022 действует в составе Эстонского флота и выполняет задачи по береговой охране.
На учения Ёж прибыло подразделение береговой охраны Польши
На учения Ёж прибыло подразделение береговой охраны Польши
«Это часть нашего долгосрочного сотрудничества. Поляки покажут, как надо пользоваться противокорабельными ракетами. Эстония тоже будет покупать такие ракеты, так как нам необходимо развивать и эти способности,» сказал представитель флота Эстонии Райн Лейси.
Во время учении польские моряки действуют в разных местах в западной и северной Эстонии.
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