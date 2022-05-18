На учения Ёж прибыло подразделение береговой охраны Польши

«Это часть нашего долгосрочного сотрудничества. Поляки покажут, как надо пользоваться противокорабельными ракетами. Эстония тоже будет покупать такие ракеты, так как нам необходимо развивать и эти способности,» сказал представитель флота Эстонии Райн Лейси.