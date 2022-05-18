МВФ: инфляция в Эстонии достигнет привычного уровня в 2024 году

В прошлом году экономический рост Эстонии составил 8,25%. В этом году МВФ ожидает замедления роста до 1,25%, но затем, по прогнозам фонда, темпы экономического роста постепенно начнут восстанавливаться.

По оценке МВФ, инфляция в Эстонии в этом году составит 16%, но уже в следующем году существенно замедлится, а 2024 году вернется к обычному уровню.

По оценке фонда, Эстонии в краткосрочной перспективе следует тратить бюджетные средства на покрытие внеплановых потребностей и адресовать государственную поддержку тем, кто в ней больше всего нуждается.

По словам президента Банка Эстонии Мадиса Мюллера, влияние войны на национальную экономику будет незначительным. "Влияние войны пока в основном выразилось в высокой инфляции; причиной роста потребительских цен в основном являются цены на энергоресурсы. Инфляцию также ускорили проблемы с поставками и внутренний спрос", - сказал он.

По оценке Мюллера, дальнейшие перспективы развития экономики зависят от политических решений по вопросам энергоресурсов и санкций.

В МВФ отметили, что в нынешних нестабильных условиях политики должны реагировать быстро. "Хорошо продуманные кризисные планы, в том числе на случай полного прекращения поставок природного газа из России, помогли бы в краткосрочной перспективе определить приоритеты бюджетной политики", - сообщил фонд.

В МВФ порекомендовали Эстонии повысить налоги, потому что параллельно с ростом расходов должны расти и доходы государства. Мюллер также выразил озабоченность разбалансированностью расходных и доходных статей бюджета.

"Я также считаю вызывающим обеспокоенность то, как разница между расходами и доходами государства становится все шире на все более постоянной основе. Поэтому особенно важно, чтобы решения, утверждающие важные дополнительные расходы, принимались ответственно, т.е. вместе с соглашением о том, за счет чего будут покрыты эти дополнительные расходы", - сказал глава Банка Эстонии.

МВФ дал положительную оценку мерам, предпринятым в Эстонии для смягчения резкого роста цен, но подчеркнул, что такие субсидии следует в дальнейшем направлять в первую очередь домохозяйствам с самыми низкими доходами. В долгосрочной перспективе очевидным новым приоритетом в государственных расходах стало снижение зависимости от импорта энергоносителей из РФ.

По словам Мюллера, следует также отслеживать ситуацию на рынке недвижимости, цены на котором быстро выросли, а предложение остается ограниченным, что может привести к росту долговой нагрузки людей.

Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус сообщила, что оценка МВФ поддерживает поставленные государством приоритеты и подтверждает, что правительство с дополнительным бюджетом находится на правильном пути.

"По поводу размеров бюджета я должна сказать, что они не безграничны, мы должны использовать его умно и ответственно. В последующие годы нужно двигаться к равновесию доходов и расходов и возвращению бюджета в равновесное состояние", - сказала она.