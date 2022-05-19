ВИДЕОПРИЕМ – возможность удаленного приема, о которой знают пока немногие

Что такое видеоприем и каковы его преимущества перед уже ставшим привычным телефонным приемом? Видеоприем происходит в приемной, только не в поликлинике, а в виртуальной среде. В приемную первым заходит пациент. Для этого требуется либо ID-карта, либо Smart-ID, либо Mobiil-ID вместе с действующими ПИН-кодами. Инструкцию по входу пациенты получают сразу после бронирования видеоприема, и для пациента это действительно просто. Когда пациент вошел в виртуальную приемную, врач получает уведомление на свой рабочий стол и всего одним кликом мышки входит в приемную сам. Тогда прием начинается.

Главным преимуществом видеоприема перед телефонным разговором, естественно, является непосредственный визуальный контакт врача и пациента. Помимо эмоциональной составляющей, врач может получить таким образом дополнительную информацию на основании языка тела пациента и выражения лица, может попросить пациента совершить какое-либо движение, показать больное место и т. д. Это означает в свою очередь более результативное общение и для пациента.

В то же время стоит помнить, что видеоприем, как и любой другой удаленный прием, как правило, является повторным приемом. Поэтому пациент не может забронировать в регистратуре видеоприем в качестве первичного приема.

Все новое кажется вначале сложным и страшным, но те пациенты, которые уже принимали участие в видеоприеме врача, дают лишь положительные отзывы.