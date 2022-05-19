Вице-президент Европкомиссии в Нарве: Война в Украине ускорит зелёный поворот

Президент Алар Карис сказал еврокомиссару, что в Эстонии необходимо относиться к зелёному повороту, исходя из энергетической безопасности страны. Надо построить как ветряные парки на открытом море и станции солнечной энергии, а также исследовать, как использовать горючий сланец так, чтобы вести вредное влияние сланцехимии и -энергетики до минимума.

На встрече затрагивали и Украину. «Украине надо помочь в сфере модернизации энергетики и сельского хозяйства ещё до вступления этой страны в Европейский союз,» сказал Карис.

Война в Украине ускорит зелёный поворот, отметил Тиммерманс. "Я заметил, что все члены ЕС хотят избавиться от российского газа и нефти как можно скорее. Я познакомил членов Евросоюза с планами избавиться от российских энергоносителей как раз вчера и все одобрили эти планы, а это значит, что справедливый перевод будет осуществляться быстрее, чем планировалось," сказал он.

После встречи с президентом Эстонии Тиммерманс отправился в Ида-Вирумаа. Одна из его встреч была посвящена сланцевой золе. Акционерное общество Рагн-Селлс будет в Нарве строить завод для производства чистого карбоната кальция из сланцевой золы. Это один шаг к тому, чтобы уменьшить вредный след сланцевой энергетики. Около Нарвских электростанции складировано примерно 600 миллионов тонн сланцевой золы.

Проект АО Рагн-Селлс разделено на две части. Сначала в Нарве будет построен демозавод, который перерабатывает в год примерно 17 тысяч тонн золы, а к 2028-му году запустят индустриальный завод. "Там мы будем перерабатывать примерно миллион тонн золы в чистый карбонат кальция. Но в золе есть много другого, что представляет собой коммерческий интерес," рассказал менеджер по продажам АО Рагн-Селлс Лаури Лаанеяэ.