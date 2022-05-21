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ПУСТОЙ ЖЕЛУДОК ИЛИ ПУСТОЙ РАЗГОВОР? ⟩ Заключенные Вируской тюрьмы жалуются на голод

Эрик Калда
, журналист
Заключенные Вируской тюрьмы жалуются на голод
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Камера-одиночка, или карцер Вируской тюрьмы, где, по оценке канцлера права, заключенных часто держат в несколько раз дольше максимального срока, предусмотренного международными стандартами.
Камера-одиночка, или карцер Вируской тюрьмы, где, по оценке канцлера права, заключенных часто держат в несколько раз дольше максимального срока, предусмотренного международными стандартами. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Многие заключенные Вируской тюрьмы говорили канцлеру права, что качество предлагаемой в тюрьме еды удовлетворительное, однако ее недостаточно, поэтому нередко им доводится терпеть голод.

Советники канцлера права в октябре прошлого года посетили Вирускую тюрьму, и, по утверждению канцлера права Юлле Мадизе, большая часть задержанных и заключенных утверждали в беседах, что качество и вкус предлагаемой им еды удовлетворительны, однако еды не хватает. По их оценке, промежуток между ужином и завтраком слишком большой. Особенно несовершеннолетние и молодые заключенные жаловались, что поздним вечером и ранним утром часто чувствуют голод.

Еда хорошая, но ее мало

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