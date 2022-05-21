Многие заключенные Вируской тюрьмы говорили канцлеру права, что качество предлагаемой в тюрьме еды удовлетворительное, однако ее недостаточно, поэтому нередко им доводится терпеть голод.
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ПУСТОЙ ЖЕЛУДОК ИЛИ ПУСТОЙ РАЗГОВОР? ⟩ Заключенные Вируской тюрьмы жалуются на голод
Заключенные Вируской тюрьмы жалуются на голод
Советники канцлера права в октябре прошлого года посетили Вирускую тюрьму, и, по утверждению канцлера права Юлле Мадизе, большая часть задержанных и заключенных утверждали в беседах, что качество и вкус предлагаемой им еды удовлетворительны, однако еды не хватает. По их оценке, промежуток между ужином и завтраком слишком большой. Особенно несовершеннолетние и молодые заключенные жаловались, что поздним вечером и ранним утром часто чувствуют голод.
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