ПУСТОЙ ЖЕЛУДОК ИЛИ ПУСТОЙ РАЗГОВОР? ⟩ Заключенные Вируской тюрьмы жалуются на голод

Советники канцлера права в октябре прошлого года посетили Вирускую тюрьму, и, по утверждению канцлера права Юлле Мадизе, большая часть задержанных и заключенных утверждали в беседах, что качество и вкус предлагаемой им еды удовлетворительны, однако еды не хватает. По их оценке, промежуток между ужином и завтраком слишком большой. Особенно несовершеннолетние и молодые заключенные жаловались, что поздним вечером и ранним утром часто чувствуют голод.