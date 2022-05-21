Особенностью Эстонии является рьяность чиновников, в результате которой на эстонцев первыми налагаются строжайшие ограничения Евросоюза, даже если их влияние сомнительно и решение ведет к снижению уровня жизни населения Эстонии.
Лесник в пятом поколении Тыну Эхрпайс: Рьяность чиновников и активистов еще больше повысит цены на древесину и отопление
Сегодня у нас действует весенний лесной покой, которого нет ни в одной другой стране Европы. Рубка, производимая только на 0,2% лесных площадей, якобы угрожает жизни птиц. При этом не учитываются промысел перелетных птиц в южных странах и увеличение численности мелких местных хищников. В результате всего этого мы поставляем под эгидой зеленой политики бревна из Норвегии в Эстонию и наблюдаем, как цены на отопление достигают для местных жителей все новых высот.
Из государственных лесов, которые в результате многолетней работы лесников превратились в лучшие хозяйственные леса Эстонии, экономическая деятельность ведется сегодня только в 61% лесов.
Из управляемых RMK лесов строго охраняемые леса составляют 31% и леса с ограничениями в отношении экономической деятельности - 8%. С каждым годом доля хозяйственных лесов, как и наши возможности использования одного из основных возобновляемых природных ресурсов Эстонии, постоянно уменьшаются.
Должны ли мы в целях сохранения окружающей среды ввозить древесину в Эстонию из Норвегии?
В пищевой цепочке появился ряд организаций и активистов, основной деятельностью которых является борьба против использования возобновляемых природных ресурсов Эстонии.
До сих пор было невежливо спрашивать о происхождении денег, направляемых на такую деятельность. Но часть этой деятельности оплачиваем мы сами как налогоплательщики.
У этих активистов много разных тезисов, и одна из основных тем - переход на более широкое использование газа. Из общедоступной информации также можно прочитать, что "Газпром" поддерживал на протяжении многих лет солидными суммами громкоголосую группу, протестующую против рубки леса. Многие члены этой группы активно занимаются политикой и представлены в большинстве политических партий. Самые известные деятели являются очень универсальными лидерами общественного мнения и могут научить нас как посещению магазинов в Латвии, так и противостоянию использования древесины.
Инспекторов по охране окружающей среды гоняют по лесам: в газетах можно прочитать, что они даже взбираются на деревья. В то же время многие лесозаготовительные машины в Эстонии простаивают, а обученные операторы уезжают на работу в другие страны.
Использующие древесину промышленные предприятия вывозят в это время деньги в Швецию, Финляндию, Латвию и Норвегию, чтобы смягчить связанный с ограничениями на вырубку дефицит древесины.
"И всех, кто беспокоится о наших лесах, я как лесник в пятом поколении могу заверить, что с нашими лесами все в порядке..."
Тыну Эхрпайс, член правления "Nordwood"
Почему-то другие богатые лесами страны отстаивают интересы своего народа. Однако, как это ни парадоксально, экологический след от ввозимой из других стран древесины больше, поскольку транспортные выбросы доставленных издалека бревен выше, чем выбросы местного ресурса. Но, вероятно, активисты стремятся к тому, чтобы экологический след от нашего отопления или бревенчатого дома был бы отправлен как можно дальше с глаз долой. Компании нашей группы также доставят в этом году несколько лесовозов из Скандинавии. Кажется крайне неразумным беречь окружающую среду за счет ввоза в Эстонию бревен из Норвегии.
Ограничения сказываются на жителях Эстонии
Неужели мы не можем заняться чем-то более разумным? Мы ведь достигнем в ближайшее годы удвоения государственного долга. Нужно повышать расходы на оборону, и есть опасения, что недавно принятый дополнительный бюджет не останется последним.
В общем мне не удалость получить ответа ни от одного активиста на вопрос, что может быть еще более экологичным, чем отечественный возобновляемый ресурс, то есть древесина. Поскольку основными альтернативами древесине являются газ, нефть, сланец, бетон и сталь.
Вероятно, следующей весной мы окажемся в новой реальности, и нам придется задать обществу новые вопросы:
- поддерживаете ли вы единственной страной в ЕС масштабные ограничения на вырубку леса в весенне-летний период, если следствием этого является значительное удорожание отопления и древесного материала?
- является ли для рабочих мест, экономики и окружающей среды Эстонии полезным постоянное расширение территорий природоохранных зон, которое приводит к сокращению использования местных возобновляемых природных ресурсов?
И всех, кто беспокоится о наших лесах, я как лесник в пятом поколении могу заверить, что с нашими лесами все в порядке, за исключением некомпетентных ограничений. Объемы рубок в хозяйственных лесах значительно отстают от прироста леса. Большинство красивых лесов, на которые хотят наложить природоохранные ограничения, красивы и здоровы именно благодаря деятельности лесохозяйственных компаний. За последние 30 лет площадь лесов Эстонии увеличилась на территорию, равную Хийумаа и Сааремаа. И никто другой так не заинтересован в долгосрочном благополучии и здоровье наших лесов, как местная лесная промышленность.